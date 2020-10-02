Mersin'de evlilik hazırlığı yapan çiftin, içerisinde cep telefonları ve para olan çantasını çaldıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

21 Eylül'de Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir parkta uyuya kaldıkları sırada çantaları çalınan Mustafa Zülküflü (51) ve evlilik hazırlığı yaptığı Fatma Polat'ın (35) şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Park ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.G. ile Y.N. olduğunu belirledi.

Mersin'de parkta uyuyan çiftin çantasını çalan 2 kişi yakalandı VİDEO

Mersin’de parkta uyuyakalan çift düğün paralarını çaldırdı VİDEO

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin, 3 ayrı hırsızlık olayının da failleri olduğu tespit edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüde zanlıların, ellerindeki çantayla yürüdüğü görülüyor. Görüntülere ise zanlıların motosiklet ve bisiklet çaldığı anlar da yansıyor.

PARKTA UYURKEN ÇANTALARI ÇALINMIŞTI

Mersin'de Mustafa Zülküflü ile Fatma Polat, geçen ay düğünleri öncesi gelinlik ve damatlık provası yaptıktan sonra kutlama yapmak için bir restorana gitmiş, çıkışta dinlenmek için durdukları parkta uyuya kalmışlardı.

Çift, uyandıklarında içerisinde 1800 avro, 650 lira, 3 telefon, banka kartları ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantanın çalındığını fark edince şikayetçi olmuştu.