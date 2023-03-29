Mersin'de patlayan su borusu mahalleyi göle çevirdi Tarsus'ta içme suyu hattında yaşanan patlama nedeniyle mahalleyi su basarken, ev ve iş yerleri zarar gördü.

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nden geçen, içme suyu hattını taşıyan su borusu patladı.

İçme suyu ana şebeke borusunun patlaması ile Bağlar Mahallesi’nin bir kısmı su altında kaldı.

Ayrıca su, kanalın ihata duvarını yıktı.

Sokaklarının sular altında kaldığını gören vatandaşlar, zor durumda kaldı.

Evleri su bastı

Tarsus Berdan Arıtma Tesisi’nde Mersin’e su taşıyan şebeke hattını besleyen 1200'lük ana borunun patlaması aynı zamanda ev ve iş yerlerinde su basmasına neden oldu.

İhbar alan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, patlayan boruyu onarmak için çalışmalara başladı.