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    Mersin'de pet şişede benzin isteğini reddeden pompacıyı bıçakladı

    Bir akaryakıt istasyonunda çalışanlardan pet şişeyle benzin isteyen N.G., kendisine yasak olduğunu söyleyip olumsuz cevap veren pompacıyı bıçakla yaralayıp kaçtı.
    • DHA
    • 02.10.2020 - 18:56
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    Mersin'de pet şişede benzin isteğini reddeden pompacıyı bıçakladı

     

    Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Huzurkent Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu çalışanı E.G.'nin yanına gelen N.G., pet şişede benzin istedi.

    E.G. yasak olduğunu söyleyerek, benzin satmadı.

    2 GÜN SONRA GERİ GELDİ

    Aradan 2 gün geçtikten sonra tekrar aynı istasyona gelen N.G., pompa görevlisi E.G. ile tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında N.G., yanında getirdiği bıçakla, E.G.'yi bacağından bıçaklayıp kaçtı.

    Mersin de pet şişede benzin isteğini reddeden pompacıyı bıçakladı #1

    BEKÇİ, TAMPON YAPTI

    Bu sırada devriye görevi yapan mahalle bekçileri, çevredekilerin ihbarı üzerine istasyona geldi. Bekçiler N.G.'yi gözaltına alırken, bir bekçi ise atletini çıkarıp, yerde yatan ve kan kaybeden E.G.'nin bacağına tampon yaptı.

    İhbar üzerine istasyona gelen sağlık ekipleri yaralı E.G.’yi ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. N.G. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Mersin de pet şişede benzin isteğini reddeden pompacıyı bıçakladı #2

    Mersin de pet şişede benzin isteğini reddeden pompacıyı bıçakladı #3

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