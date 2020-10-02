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Mersin'de pet şişede benzin isteğini reddeden pompacıyı bıçakladı

Mersin'de pet şişede benzin isteğini reddeden pompacıyı bıçakladı

Bir akaryakıt istasyonunda çalışanlardan pet şişeyle benzin isteyen N.G., kendisine yasak olduğunu söyleyip olumsuz cevap veren pompacıyı bıçakla yaralayıp kaçtı.