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    Mersin'de sahillere 'sosyal mesafe' çemberi çizildi

    Sahil bandında, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için sosyal mesafe çemberleri oluşturuldu.
    • İHA
    • 28.05.2020 - 11:30
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    Mersin'de sahillere 'sosyal mesafe' çemberi çizildi

    Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine geçilirken, virüse yönelik tedbirler ise artırılmaya devam ediyor...

    Mersin'de sahil bandında, tedbir kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için "sosyal mesafe" çemberi çizildi.

    YÜRÜYÜŞ YOLUNA ÇİZGİLER EKLENDİ

    Belediye ekipleri, sahil bandındaki Kültürpark'ta çimlere zarar vermeyen boya ile 3 metre çapında, aralarında 2.5 metre mesafe olan çemberler çizdi. Yürüyüş yoluna sarı çizgiler de eklenerek, 2 metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat çekildi.

    Ekiplerin, ihtiyaç halinde çalışmayı tekrarlayacağı belirtildi.

    Mersin'de sahillere 'sosyal mesafe' çemberi çizildi ViDEO

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