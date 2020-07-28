Dolar
6.8843
0.3425%
Euro
8.1044
0.4935%
Altın
1964.4
1.1248%
Borsa
1195.67
0.3065%
G. Altın
434.802
1.3432%
Bitcoin
76821.93
2.8751%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Mersin'de şehit olan 4 asker için tören düzenlendi

    Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen 4 erin cenazesi, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
    • AA
    • 28.07.2020 - 03:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de şehit olan 4 asker için tören düzenlendi

    Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit olmuştu.

    Şehit olan 4 erin cenazesi, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

    Şehit erler Samet Çaldır, Caner Mayendağı, Kerim Arslan ve Mustafa Dağlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşları, Mut Devlet Hastanesi önündeki tören alanına getirildi.

    Törene, bazı şehitlerin aileleri ve yakınları, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile bazı milletvekilleri, kazada yaralanan bazı askerlerle kurum amirleri, askeri ve mülki erkan katıldı.

    Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından dua edildi.

    Daha sonra şehitlerin naaşları, cenaze araçlarına konuldu.

    Mersin'de şehit olan 4 asker için tören düzenlendi #1

    MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

    Şehit Dağlı'nın cenazesi Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi. Diğer şehitlerin buradan kara yoluyla Konya'ya, oradan da hava yoluyla Çaldır'ın naaşının Bursa'ya, Mayendağı'nın naaşının Samsun'a, Arslan'ın naaşının Kırıkkale'ye gönderileceği öğrenildi.

    Bakan Akar, törene katılan şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

    Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi  yaralanmıştı.

    Mersin'de şehit olan 4 asker için tören düzenlendi #2

    Mersin'de şehit olan 4 asker için tören düzenlendi #3

    Mersin'de şehit olan 4 asker için tören düzenlendi #4

    Görüş Bildir