Mersin'de şiddetli dolu seralara zarar verdi

Erdemli'de, akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren dolu yağışı naylon seraların çatılarının çökmesine neden oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Esenpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren dolu, fasulye ve biber ekili naylon seralarda hasara yol açtı.

Aynı mahallede elma, şeftali, erik ve badem gibi bahçeleri ise sel vurdu.

"BİR YILLIK EMEĞİMİZ HEBA OLDU"

Dolu yağışıyla birlikte meyve bahçeleri zarar gören çiftçi Ramazan Aydoğdu (38), "Yaklaşık bir saat süren dolu yağışıyla ağaçlarımızdaki bütün meyveler döküldü. Burada diğer çiftçi arkadaşlarımızla yeni diktiğimiz fidelerin hepsi öldü. Zararımız çok büyük. Bir yıllık emeğimiz heba oldu" dedi.























