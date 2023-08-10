İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi'nde, oto kiralama sahibi D.U.Y. (29) ile A.A.T. arasında başlayan trafikte yol tartışması dönüştü.

Silahlı, bıçaklı kavga çıktı

Kavganın büyümesi üzerine Y.T. (17), T.T. (44), M.T. (51), M.T. (42), Y.T. (21), S.T. ( 19), B.T. (26), D.U.Y.(29), G.Y. (35), C.M.Y. (26), S.Y. (37) ve H.Ç.(20) silah, ve sopalarla kavga etti.

İşyeri sahibi D.U.Y. pompalı av tüfeğiyle rast gele ateş etti.

Mersin'de silahlı, bıçaklı ve sopalı yol kavgası: 1 ölü, 12 yaralı

Bir kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan Yakup T. ile 12 kişi 112 ekipleri tarafında Tarsus’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve Özel Hareket polisi geldi.

Hastaneye kaldırılan Yakup T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mersin'de silahlı, bıçaklı ve sopalı yol kavgası: 1 ölü, 12 yaralı