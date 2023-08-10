Mersin'de silahlı, bıçaklı ve sopalı yol kavgası: 1 ölü, 12 yaralı

İHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi'nde, oto kiralama sahibi D.U.Y. (29) ile A.A.T. arasında başlayan trafikte yol tartışması kavga dönüştü.
Silahlı, bıçaklı kavga çıktı
Kavganın büyümesi üzerine Y.T. (17), T.T. (44), M.T. (51), M.T. (42), Y.T. (21), S.T. ( 19), B.T. (26), D.U.Y.(29), G.Y. (35), C.M.Y. (26), S.Y. (37) ve H.Ç.(20) silah, bıçak ve sopalarla kavga etti.
İşyeri sahibi D.U.Y. pompalı av tüfeğiyle rast gele ateş etti.
Bir kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ağır yaralanan Yakup T. ile 12 kişi 112 ekipleri tarafında Tarsus’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve Özel Hareket polisi geldi.
Hastaneye kaldırılan Yakup T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.