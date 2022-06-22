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    Mersin'de silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı

    Mersin Tarsus'ta M.B., borç- alacak nedeniyle tartıştığı H.D. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
    • 22.06.2022 - 23:22
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 00:06
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    Mersin'de silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı

    Akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen H.D. ve M.B., cadde üzerinde karşılaştı.

    Tabancayla vurup kaçtı

    İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.D., yanında bulunan tabancayla M.B.'ye ateş edip, kaçtı.

    DHA'nın haberine göre, yaralanan M.B. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Jandarma, olayın şüphelisi H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Mersin'de silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı VİDEO

    Mersin de silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı #1


    Mersin de silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı #2

    Mersin de silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı #3


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