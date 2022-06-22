Mersin'de silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı
Mersin Tarsus'ta M.B., borç- alacak nedeniyle tartıştığı H.D. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
- 22.06.2022 - 23:22
- Güncelleme : 23.06.2022 - 00:06
Akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda, aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen H.D. ve M.B., cadde üzerinde karşılaştı.
Tabancayla vurup kaçtı
İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.D., yanında bulunan tabancayla M.B.'ye ateş edip, kaçtı.
DHA'nın haberine göre, yaralanan M.B. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Jandarma, olayın şüphelisi H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Mersin'de silahlı borç- alacak kavgası: 1 yaralı VİDEO