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    Mersin'de sokak ortasında bir kişinin kafasında sopa kırıldı

    Mersin'de bir kişi sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle kafasında sopa kırılarak darbedildi.
    • 28.06.2022 - 20:45
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 20:51
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    Mersin'de sokak ortasında bir kişinin kafasında sopa kırıldı

    Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Türbe Mahallesi Hutbe Taşı Caddesi’nde meydana gelen olayda, cadde üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişi, 2 şahıs tarafından darbedildi.

    Kafasında sopa kırıp, tekme ve yumruklarla dövdüler

    Kafasında süpürge sapı kırılan ardından tekme ve yumrukla darbedilen şahıs yaralandı. Darbeden şahıslar, yakınlarının müdahalesiyle bölgeden uzaklaşırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Polis ise henüz neden olduğu belli olmayan olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Öte yandan, darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Mersin'de sokak ortasında bir kişinin kafasında sopa kırıldı VİDEO

    Mersin de sokak ortasında bir kişinin kafasında sopa kırıldı #1

    Mersin de sokak ortasında bir kişinin kafasında sopa kırıldı #2

    Mersin de sokak ortasında bir kişinin kafasında sopa kırıldı #3

    Mersin de sokak ortasında bir kişinin kafasında sopa kırıldı #4


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