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Mersin'de tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda obje bulundu

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda obje bulundu Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Osmanlı armalı 8 altın, 37 sikke, 12 yüzük ve çok sayıda çeşitli obje ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.