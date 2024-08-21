AA
Mersin'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen materyaller olduğu bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, üzerinde Osmanlı arması bulunan 8 altın (Mecidiye), Arapça yazılı 11 metal, 37 sikke, kaplamalı 6 köşeli yıldız, 12 yüzük, metal sandık ve haç, çok sayıda takı ile 1000 euro ele geçirdi.
BAHÇEDE DE PARÇALANMIŞ 13 MOTOSİKLET ÇIKTI
İkametin bahçesindeki incelemelerde de çoğu parçalanmış 13 motosiklet bulundu.
Gözaltına alınan H.E.H, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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