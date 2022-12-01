Mersin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonetle otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Tarsus-Çamlıyayla karayolunda, Ahmet K. yönetimindeki 33 ADB 956 plakalı otomobil, ara sokaktan yola çıkan Adem Ö. yönetimindeki 33 N 7413 plakalı tarım işçilerinin taşındığı kamyonetle çarpıştı.

9 kişi yaralandı

Kazada kamyonet sürücüsü Adem Ö. ile işçiler Osman T., Olcay G., Seda G., Hülya E. ve Nejla Ö. ile otomobil sürücüsü Ahmet K. ile Mustafa Y. ve Erdal K. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



