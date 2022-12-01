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    Mersin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonetle otomobil çarpıştı: 9 yaralı

    Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
    • 01.12.2022 - 21:42
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    Mersin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonetle otomobil çarpıştı: 9 yaralı

    Tarsus-Çamlıyayla karayolunda, Ahmet K. yönetimindeki 33 ADB 956 plakalı otomobil, ara sokaktan yola çıkan Adem Ö. yönetimindeki 33 N 7413 plakalı tarım işçilerinin taşındığı kamyonetle çarpıştı.

    9 kişi yaralandı

    Kazada kamyonet sürücüsü Adem Ö. ile işçiler Osman T., Olcay G., Seda G., Hülya E. ve Nejla Ö. ile otomobil sürücüsü Ahmet K. ile Mustafa Y. ve Erdal K. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Mersin de tarım işçilerini taşıyan kamyonetle otomobil çarpıştı: 9 yaralı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Mersin de tarım işçilerini taşıyan kamyonetle otomobil çarpıştı: 9 yaralı #2


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