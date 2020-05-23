Mersin'de telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

Daha önce yüklü miktarda para ve altınlarını aldıkları yaşlı kadını, ikinci kez dolandırmak isteyen 2 dolandırıcıdan biri tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, iki dolandırıcı, Almanya'dan dönen 72 yaşındaki A.D.G.'nin bankada parası olduğunu öğrenerek, yaşlı kadını bir süre önce cep telefonuyla aradı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına inanan A.D.G., yüklü miktarda para ile 9 çeyrek, 2 yarım ve bir tam altını şüphelilere verdi.

İKİNCİ KEZ ARADILAR

Aynı şüpheliler, bir süre sonra yeniden aradıkları kadına bu kez de “Paranızın bulunduğu bankanın müdürü FETÖ üyesi. O yüzden paranızı oradan çekin ve bize getirin. Banka müdürlerine operasyon yapacağız” dedi. A.D.G. de banka şubesine giderek parayı çekmek istediğini söyledi.

BANKA GÖREVLİLERİ DURUMU FARK ETTİ

Kadının telaşlı davrandığını fark eden banka görevlileri ise durumu polise bildirdi. Polis de yaşlı kadınla parayı çekmesi ve şüphelilerle buluşması için plan yaptı.

A.D.G., bankadan çektiği 45 bin euro ile birlikte şüphelilerle buluşmaya gitti.

DOLANDIRICILARDAN BİRİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis, kadından parayı alan H.Ö.’yü suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Buluşma noktasına uzak bir yerde gizlenen ismi öğrenilemeyen diğer şüpheli ise kaçtı.

H.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.