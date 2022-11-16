Mersin Tarsus'ta fide üretim tesisinde çalışan işçi Y.C.B., makine dairesinde telefonla konuşarak yürüdüğü sırada üzeri metal levha ile kapatılmış bodrum katına düşerek ağır yaralandı.

Saat 16.30 sıralarında Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Topçu Mahallesi'nde fide üretim tesisinde meydana gelen olayda, makine dairesine giren işçi Y.C.B., bir süre sonra telefonuyla ilgilenmeye başladı.

Bodrum kata düştü

Kulağına götürdüğü telefonla konuşarak yürüdüğü sırada üzeri metal levha ile kapatılmış bodrum bölümüne düştü. Sesi duyarak olay yerine gelen mesai arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralanan işçi tedavi altına alındı

DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan işçi Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri tarafından müdahale edilerek bulunduğu yerden çıkartılıp, sağlık ekibine teslim edildi.

Hastaneye götürülen işçi tedavi altına alınırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de telefonla konuşarak yürüyen işçi, bodruma düştü VİDEO





















