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    Mersin'de terör operasyonu: 2 gözaltı

    PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye giren biri kadın 2 örgüt üyesi yakalandı.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 16:28
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 16:28
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    Mersin'de terör operasyonu: 2 gözaltı

    Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

    Çalışma kapsamında, Suriye'de terör örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunan ve daha sonra kaçak yollara Türkiye'ye giriş yapan 2 kişi tespit edildi.

    ŞAFAK OPERASYONU

    Bunun üzerine örgüt üyesi biri kadın 2 kişinin bulunduğu adrese şafak operasyonu gerçekleştiren ekipler, şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde arama da yapan ekipler, örgütsel dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirdi.

    Örgüt üyesi 2 kişinin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Mersin'de terör operasyonu: 2 gözaltı

    Mersin'de terör operasyonu: 2 gözaltı #1

    Mersin'de terör operasyonu: 2 gözaltı #2

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