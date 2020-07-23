PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye giren biri kadın 2 örgüt üyesi yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Suriye'de terör örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunan ve daha sonra kaçak yollara Türkiye'ye giriş yapan 2 kişi tespit edildi.

ŞAFAK OPERASYONU

Bunun üzerine örgüt üyesi biri kadın 2 kişinin bulunduğu adrese şafak operasyonu gerçekleştiren ekipler, şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde arama da yapan ekipler, örgütsel dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirdi.

Örgüt üyesi 2 kişinin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Mersin'de terör operasyonu: 2 gözaltı