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- Mersin'de terör operasyonu: 2 gözaltı
Mersin'de terör operasyonu: 2 gözaltı
PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye giren biri kadın 2 örgüt üyesi yakalandı.
- İHA
- 23.07.2020 - 16:28
- Güncelleme : 23.07.2020 - 16:28
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, Suriye'de terör örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunan ve daha sonra kaçak yollara Türkiye'ye giriş yapan 2 kişi tespit edildi.
ŞAFAK OPERASYONU
Bunun üzerine örgüt üyesi biri kadın 2 kişinin bulunduğu adrese şafak operasyonu gerçekleştiren ekipler, şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde arama da yapan ekipler, örgütsel dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirdi.
Örgüt üyesi 2 kişinin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Mersin'de terör operasyonu: 2 gözaltı