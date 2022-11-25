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    Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

    Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. 18 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerde aramaları devam ediyor.
    • 25.11.2022 - 07:25
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 07:55
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    Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

    Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

    18 şüpheli tespit edildi

    Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonları itibarsızlaştırmak için terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici, destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden yalan haberler yayarak paylaşım yapan, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüterek geçmiş yıllarda kentte sokak eylemlerinde kamu kurum ve kuruluş binalarına, güvenlik güçlerine yönelik olarak gerçekleştirilen EYP’li, molotof kokteylli, taşlı, sopalı saldırılarda yer alan ve örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde de geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren 18 şüpheli belirlendi.

    Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon - Video

    Mersin de terör örgütü PKK/KCK ya operasyon #1

    Kapılar kırıldı, baskınlar yapıldı

    Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu gerçekleştirdi.

    Kapılar koçbaşlarıyla tek tek kırılarak içeri girilirken, operasyon bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

    Mersin de terör örgütü PKK/KCK ya operasyon #2

    Polisin aramaları devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde bulunan bir adrese giden polisleri fark eden şüpheli bir kadın ise evin arkasındaki camdan atlayıp kaçmaya çalışırken, kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

    Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

    Mersin de terör örgütü PKK/KCK ya operasyon #3

    Mersin de terör örgütü PKK/KCK ya operasyon #4


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