Mersin'de toprağı kazan bir kadın bomba buldu Mersin'in Silifke ilçesinde bir kadın, ağaçlık alanda çiçek toprağı kazısı yaparken, patlamamış el bombası ile karşılaştı.

İHA Mersin'de yaşanılan olayda, faciadan dönüldü.. Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nin kırsal alanında çiçeklerini ekmek için toprak kazan ve ismi açıklanmayan bir kadın tarafından, patlamamış el bombası bulundu. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bombalar imha edilmek üzere güvenlik bölgeye götürüldü Olay yerinde geniş güvenlik önleminin alınmasının ardından bomba imha uzmanlarınca el bombası, bulunduğu yerden alınarak imha edilmek üzere güvenli bölgeye götürüldü. Ekipler, el bombasının bulunduğu alanda geniş çaplı arama yaptı.