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    Mersin'de trafik magandası araçlara zarar verip, küfürler savurdu

    Mersin'de tatil bölgelerinden dönen vatandaşları taciz ederek araçlarına zarar veren trafik magandası, cep telefonuyla görüntülendi.
    • 27.06.2022 - 18:51
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 22:03
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    Mersin'de trafik magandası araçlara zarar verip, küfürler savurdu

    Mersin'in Erdemli ilçesinin tatil beldesi Ayaş yolu üzerinde meydana gelen olayda, 33 BG 654 plakalı otomobil sürücüsü, D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan araçları yol boyunca rahatsız edip, ışıklara gelindiğinde aracından inerek, küfür ve hareketlerde bulundu.

    Tartıştığı başka otomobile çarptı

    Yoluna devam eden sürücü, bu defa yolda tartıştığı başka bir otomobile çarparak hasar verdi. Vatandaşlar, sürücüden şikayetçi oldu.

    Hakaret edip tükürdüğü anlar kamerada

    Trafik magandası sürücüsü başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde aracın camına vurarak açmalarını isteyen kişi, yanıt alamayınca hakaret edip tükürdü.

    Kaydedilen başka bir görüntüde ise tartışma yaşadığı otomobile vurarak zarar verdiği görüldü. Vatandaşların şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin'de trafik magandası araçlara zarar verip, küfürler savurdu VİDEO

    Mersin de trafik magandası araçlara zarar verip, küfürler savurdu #1

    Mersin de trafik magandası araçlara zarar verip, küfürler savurdu #2

    Mersin de trafik magandası araçlara zarar verip, küfürler savurdu #3


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