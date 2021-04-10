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    Mersin'de trafikte yumruk yumruğa kavga

    Mersin'de iki grup arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan yumruklu kavga saniye saniye görüntülenirken, kavgaya tesadüfen denk gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.
    • İHA
    • 10.04.2021 - 02:42
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 04:32
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    Mersin'de trafikte yumruk yumruğa kavga

    Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde seyir halindeki iki aracın sürücüleri ile araç içerisinde bulunan kişiler, yol verme meselesi yüzünden önce sözlü olarak tartışmaya başladı.

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Tartışma büyüyünce iki grup yumruk yumruğa kavga etti.

    Yol ortasında durdurdukları araçlarından inerek tekme tokat birbirine giren tarafların kavgasına, o sırada olay yerinden geçen polis ekipleri müdahale etti.

    Mersin'de trafikte yumruk yumruğa kavga VİDEO

    BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

    Polis ekipleri, öfkeli tarafları güçlükle ayırırken, birbirlerinden şikayetçi olmayan şahısların daha sonra yollarına devam ettiği öğrenildi.

    Trafikteki yol verme meselesinden çıkan kavga, o sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi.

    Mersin de trafikte yumruk yumruğa kavga #1

    Mersin de trafikte yumruk yumruğa kavga #2

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