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    Mersin'de tur tekneleri korona önlemlerine uymuyor

    Mersin kıyılarında düzenlenen ve korona önlemlerine uyulmayan yat turları tepki topladı.
    • İHA
    • 09.09.2020 - 14:04
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 14:04
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    Mersin'de tur tekneleri korona önlemlerine uymuyor

    Mersin'de yat turu düzenleyenler tarafından gerçekleştirilen bir organizasyonun görüntüleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

    HALAY ÇEKTİLER

    Yapılan yayında yat turuna katılanların bazıları karşılıklı oynarken, bazıları da halay çekti.

    SOSYAL MESAFE YOK

    Maske kurallarına uymayan tatilciler, sosyal mesafeye de uyulmayan yarışmalara katıldı.

    Kimileri de kalabalık ortamda köpük banyosu yaptı. Korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüntüler izleyenlerin de tepkisini çekti

    Mersin'de tur tekneleri korona önlemlerine uymuyor VİDEO

    Mersin de tur tekneleri korona önlemlerine uymuyor #1

    Mersin de tur tekneleri korona önlemlerine uymuyor #2

    Mersin de tur tekneleri korona önlemlerine uymuyor #3

    Mersin de tur tekneleri korona önlemlerine uymuyor #4

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