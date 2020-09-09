Mersin'de tur tekneleri korona önlemlerine uymuyor
Mersin kıyılarında düzenlenen ve korona önlemlerine uyulmayan yat turları tepki topladı.
- İHA
- 09.09.2020 - 14:04
- Güncelleme : 09.09.2020 - 14:04
Mersin'de yat turu düzenleyenler tarafından gerçekleştirilen bir organizasyonun görüntüleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.
HALAY ÇEKTİLER
Yapılan yayında yat turuna katılanların bazıları karşılıklı oynarken, bazıları da halay çekti.
SOSYAL MESAFE YOK
Maske kurallarına uymayan tatilciler, sosyal mesafeye de uyulmayan yarışmalara katıldı.
Kimileri de kalabalık ortamda köpük banyosu yaptı. Korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüntüler izleyenlerin de tepkisini çekti
Mersin'de tur tekneleri korona önlemlerine uymuyor VİDEO