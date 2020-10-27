Mersin'de uçurumun kenarında nikah kıydılar

Adanalı çift, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan ve uçurumun kenarında duruyormuş görüntüsü veren fotoğrafların çekilmesine imkan tanıyan Gülek Kalesi'nde düzenlenen törenle evlendi.

Adana’da iş insanı Metehan Demirci ile doktor Merve Çiçek, "Torosların damı" olarak adlandılan Gülek Kalesi'nde nikah kıyma kararı aldı.

Çift, Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Gülek Boğazı'na hakim tepede bulunan Gülek Kalesi'nde "Evet" diyerek dünya evine girdi.

UNUTULMAZ BİR ANI

Metehan Demirci, nişanlısına unutulmaz bir nikah anı yaşatmak istediğini ve bunun için de Gülek Kalesi'ni tercih ettiğini kaydetti.

Eşsiz manzara eşliğinde "evet" dediği için mutlu olduğunu ifade eden Demirci, "Pandemi döneminde yasaklar nedeniyle halay çekip oynayamasak da uçurumun kenarında kıyılan nikahımız heyecan dolu oldu." dedi.

Demirci, düğünlerinin 31 Ekim'de Adana'da yapılacağını söyledi.