Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Mersin'de narkotik polisinin operasyonunda 4 bin 4 adet sentetik hap ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

İHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Toroslar ilçesinde bulunan bir adres belirlenerek narkotik madde arama köpeği Miror ile arama yapıldı.

3 kişi yakalandı

Aramada, 286 tablet halinde toplam 4 bin 4 sentetik tablet ele geçirildi, şüpheliler A.S., A.S. ve M.S. yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yasal işlemlere başlandığı bildirildi.