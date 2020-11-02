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    Mersin'de vampir yarasa görüldü

    Mersin'de bir evin bahçesinde görülen kıllı bacaklı vampir yarasa, tedirginlik yarattı. Brezilya'da yaşayan ve kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa koruma altına alındı.
    • İHA
    • 02.11.2020 - 16:23
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 16:26
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    Mersin'de vampir yarasa görüldü

    Koronavirüsün insanlara geçmesinde rol oynadığı iddia edilen yarasa türlerinden biri, Mersin'in Tarsus ilçesinde görüldü.

    Çalışmalar sonucu yakalanan vampir yarasa, kentte büyük paniğe neden oldu.

    BİR HAFTADA 4 TAVUK ÖLDÜ

    Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, evinin bahçesinde beslediği 4 tavuğun son bir haftada ölmesi üzerine araştırma yaptı. Ancak gündüz yaptığı araştırmada bir sonuç alamadı.

    Gece yarısı tekrar bahçesini kontrol eden Söyleme, ilk anda tilki yavrusu sandığı hayvanla karşılaştı.

    VAMPİR YARASA ÇIKTI

    Hayvanı yakalayan Söyleme, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nü aradı. Bu sabah gelen ekipler, yakalanan hayvanın genellikle Brezilya'da yaşayan sadece kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa olduğunu belirledi.

    KORUMA ALDINA ALINDI

    Kıllı bacaklı vampir yarasa, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi. Yakalanan yarasa kentte büyük paniğe neden oldu.

    Mersin de vampir yarasa görüldü #1

    Mersin de vampir yarasa görüldü #2

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