Mersin'de yağmur etkili oldu: Araçlar sular altında kaldı Mersin’de gece saatlerinde aniden bastıran yağmur kentte etkili oldu. Yağışla birlikte, bazı sitelerin ihata duvarları yıkılırken, onlarca araç sular altında kaldı.

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde yağışların aniden bastırması ve şiddetli olması nedeniyle bir binanın ihata duvarı yıkıldı.

Araçlar sular içinde kayboldu

2 sitenin bahçesinde bulunan onlarca araç sular içinde kayboldu. Yağışın birinci kat seviyesine ulaşması nedeniyle bina sakinleri de evlerinden çıkamayarak mahsur kaldı.

Yine aynı mahallede bir elektrik direği yıkılırken, bazı yollar yağış nedeniyle kapandı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Tarsus Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zorluklar yaşadı.