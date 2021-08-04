Mersin'de yangına sebebiyet verdiği iddia edilen 1 kişi tutuklandı

Mersin'de 31 Temmuz tarihinde otları tutuşturarak yangına sebebiyet verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Yenişehir ilçesi D-400 karayolunda 31 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında otların tutuşturularak yangına sebebiyet verilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

1 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında şüpheli olarak gözaltına alınan 2 kişiden 1'inin tutuklandığı açıklandı.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR"

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında olayın failleri olduğu tespit edilen K.Ş. ve B.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler 04 Ağustos günü Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle çıkarıldıkları Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 4 Ağustos tarihinde şüphelilerin üzerine atılı suçlara ilişkin yapılan sorgu sonucunda şüpheli K.Ş.’nin tutuklanmasına, B.K. hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.

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