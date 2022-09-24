AFAD tarafından kentte deneme amacıyla yapılan yüksek sesli siren ve hava saldırısı ikazı, vatandaşları korkuttu. Valilik konuya ilişkin açıklama yaptı.

Mersin'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi kapsamında deneme yapıldı.

Öğle saatlerinde aniden çalan yüksek sesli hava saldırısı ihtimali anonsu panik yarattı.

"Hava saldırısı ihtimalini bildiren sarı ikaz verilmiştir"

Siren sesinin ardından yapılan "İlimiz ve ilçeleri için hava saldırısı ihtimalini bildiren sarı ikaz verilmiştir. Sığınak ya da sığınma yerine gitmek için hazırlanın" anonsuyla vatandaşlar büyük korku yaşadı.

O anlar bölge halkı tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Nedeni açıklandı

DHA'nın aktarımına göre; sosyal medyada paylaşan videolar kısa sürede yayılarak bilgi kirliliğine neden oldu.

Ardından hoparlörlerden halka sakin olmaları çağrısı yapılıp, sirenlerin çalma nedeni açıklandı.

Mersin'de yapılan test anonsu tedirginlik yarattı VİDEO



"Endişeye kapılmaması önemle rica olunur"

Mersin Valiliği’nden uygulamaya ilişkin yapılan açıklamada, "AFAD tarafından hayata geçirilen İKAS Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, bugün saat 13.30'da ilimiz genelinde yapılacak olan ikaz ve yüksek sesli siren sesleri, test amaçlı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın, bu testlerden dolayı endişeye kapılmaması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

"9'uncu ilimiz olmuştur"

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Sivil Savunma Kanunumuzun 24'üncü maddesine istinaden; Hava Saldırısı Radyoaktif Serpinti Meteorolojik Afet gibi doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı tedbirlerimizi almak için ülke düzeyinde Haber Alma ve Yayma İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi’ni yürütüyoruz.

Mersin, Haber Alma ve Yayma Sistemimiz kapsamında, siren sistemi kurulumu tamamlanan 9'uncu ilimiz olmuştur. Bugün saat 13:30’da Mersin’de yapılan ikaz ve yüksek siren seslerinin, deneme amaçlı olduğu valilik, basın ve sosyal medya aracılığıyla halkımıza önceden bildirilmiştir."

