Mersin'de yaşlı adam 15 yıldır mağarada yaşıyor

Yaşamını 15 yıldır mağarada sürdüren yaşlı adam, huzurevinde kaydı olmasına rağmen doğada yaşamayı tercih ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yetkililer, aldıkları ihbar üzerine tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi’nde doğal oluşumlu bir mağaranın içinde 15 yıldır yaşamını sürdüren Zekai Fırat'ın(64) yanına gitti.

Ekipler, Fırat’a gıda kolisi yardımında bulunurken, ayrıca halk kart için başvuru aldı.

DOĞADA YAŞAMAYI TERCİH EDİYOR

Zekai Fırat, doğadan topladığı bitkileri satarak ve küçük bir alanda ürettiğini belirttiği salep, yaban sarımsağı, kuşkonmaz ve kara pancarı satarak geçimini sağlıyor.

Huzurevine kayıtlı olduğunu fakat üretim yapamadığı için orada kalmak istemediğini belirten Fırat, üretmeden, faaliyette bulunmadan, dört duvar arasında kişinin ömrünün kısaldığını belirtti.

"İNSANLARIN FAZLA OLDUĞU YERDE KALAMIYORUM"

Nerede değil, nasıl yaşadığının önemli olduğunu belirten Fırat, "Eğer bahçeli, arazisiyle ilgilenebileceğim bir yer olursa ben de giderim ama bahçeli bir yer olmazsa kalamam orada. Yalnız kalmam lazım. Doğayla iç içe yaşadığımız zaman insan ömrü daha güzel olur. İnsanların fazla olduğu yerde ben kalamıyorum. Dağ başında ufacık bir delik de olsa üç, dört tane ağaç bana yeter. Temiz hava sağlık açısından iyidir. Her şey için teşekkürler." dedi.

"ZEKAİ AĞABEYİMİZİN YANINDAYIZ"

Büyükşehir Belediyesi görevlisi, bu süreçte bütün ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, çocuk bezi, bebek maması, hijyen paketi ulaştırdığını belirterek, "Ekonomik açıdan çok zor durumda olan vatandaşlara öncelikle ulaşmaya çalışıyoruz. Biz Başkanımızın isteği doğrultusunda gıda kolilerini dağıtırken tespit ettiğimiz çok sayıda sıkıntılı hayat yaşamak zorunda kalan insanlarımıza özel ilgi gösteriyoruz. Zekai ağabeyimizin de böyle bir sıkıntısı olduğunu öğrendik. Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomik durumu kötü olanlara özellikle ulaşmak istiyoruz. Bugün de onun için Zekai ağabeyimizin yanındayız. Başkanımızın isteği gereği hayatına nasıl dokunabiliriz, nasıl iyileştirebiliriz ona bakacağız." dedi.