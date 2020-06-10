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    Mersin'de, zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

    Yedikleri akşam yemeğine fare zehri karıştığı sanılan akraba 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 10.06.2020 - 14:20
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    Mersin'de, zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

    Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Bahattin A. ve Nafia A. ile Belgin Ç., Galip Ç., Selçuk Ç., Salih Ç. ve Gülsüm A., dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

    FARE ZEHRİ İDDİASI

    Bulantı ve kusma şikayeti üzerine Tarsus'da özel bir hastanede tedavi gören 7 kişinin, akşam yemeğine konulan tuza fare zehrinin karışması sonucu rahatsızlandığı öne sürüldü.

    Yemeklerden incelenmek üzere numune alındı.

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