Mersin'de, zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

En Son Haber

Yedikleri akşam yemeğine fare zehri karıştığı sanılan akraba 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Bahattin A. ve Nafia A. ile Belgin Ç., Galip Ç., Selçuk Ç., Salih Ç. ve Gülsüm A., dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

FARE ZEHRİ İDDİASI

Bulantı ve kusma şikayeti üzerine Tarsus'da özel bir hastanede tedavi gören 7 kişinin, akşam yemeğine konulan tuza fare zehrinin karışması sonucu rahatsızlandığı öne sürüldü.

Yemeklerden incelenmek üzere numune alındı.