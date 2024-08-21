Mersin’deki orman yangını kontrol altına alındı

İHA
Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde yangın çıktı.
Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazöz ve orman işçileri ile Erdemli Belediyesi iş makineleri sevk edildi.
2 SAATİN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Bölgeye ulaşmak için iş makineleriyle yol açıldı. Yolun açılmasıyla arazöz ve orman işçileri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik mücadeleyle yangın kontrol altında alındı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürerken yaklaşık bir hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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