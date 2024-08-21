Mersin’deki orman yangını kontrol altına alındı Mersin’in Erdemli ilçesi sınırlarında gece saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İHA

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde yangın çıktı.

Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazöz ve orman işçileri ile Erdemli Belediyesi iş makineleri sevk edildi.

2 SAATİN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye ulaşmak için iş makineleriyle yol açıldı. Yolun açılmasıyla arazöz ve orman işçileri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik mücadeleyle yangın kontrol altında alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürerken yaklaşık bir hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)