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    Merter'de trafiği durdurup kediyi kurtaran sürücü

    En sol şerite geçip trafiği durduran sürücünün, yolda mahsur kalan bir kediyi kurtararak aracına aldığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 22.07.2020 - 13:04
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 13:04
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    Merter'de trafiği durdurup kediyi kurtaran sürücü

    Merter D-100 karayolu Bakırköy istikametinde otomobiliyle ilerleyen bir kadın sürücü metrobüs bariyerlerinde mahsur kalan kediyi fark etti.

    TRAFİĞİ DURDURUP, KEDİYİ KURTARDI

    Kediyi kurtarmak için harekete geçen kadın, otomobilini en sol şeritte durdurdu. Aracından inerek kediyi kurtarmak isteyen kadına metobüs durağında bulunan bir yolcu da yardımcı oldu.

    Yolcunun yardımıyla kediyi araçların altında ezilmekten kurtaran kadın, kediyi aracına aldı. Bir süre duran trafik daha sonra normal akışına döndü.

    Merter'de trafiği durdurup kediyi kurtaran sürücü ViDEO

    Merter'de trafiği durdurup kediyi kurtaran sürücü #1

    Merter'de trafiği durdurup kediyi kurtaran sürücü #2

    Merter'de trafiği durdurup kediyi kurtaran sürücü #3

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