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    Meteoroloji 10 ile sarı uyarı verdi

    Meteoroloji 10 ile sarı uyarı verdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara'da kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek 10 ile sarı uyarı yaptı.
    • 07.08.2022 - 07:00
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    Ağustos ayının ortalarına doğru ilerlerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurdun birçok bölümüne sağanak uyarısı geldi.

    10 kente sarı uyarı

    Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

    Meteoroloji 10 ile sarı uyarı verdi #1

    Ankara ve Eskişehir'de sağanak bekleniyor

    Öğle saatlerinden itibaren Ankara ve Eskişehir'de de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

    Meteoroloji 10 ile sarı uyarı verdi #2

    Vatandaşlar dikkatli olmalı

    AA'nın haberine göre ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

    Meteoroloji 10 ile sarı uyarı verdi #3

    Meteoroloji 10 ile sarı uyarı verdi #4

    Meteoroloji 10 ile sarı uyarı verdi #5

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