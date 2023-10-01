Meteoroloji 44 ili uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Yurtta yağışlar etkili olmayı sürdürüyor. Pazar gününe girmemizle birlikte birçok ilde sağanakların görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli sağanak yağışların beklendiği İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı.
İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül ise İstanbulluları kuvvetli yağış konusunda uyararak, "İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere, il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir." dedi.
44 il uyarıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 1 Ekim günü, İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Giresun, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Rize, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Kırıkkale, Şırnak, Yalova, Amasya, Artvin, Bingöl, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Batman, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan Adana, Samsun, Osmaniye ve Hatay için ise turuncu kodlu uyarı geldi.
AFAD'dan açıklama: Vatandaşlarımız olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı
Afad'dan yapılan açıklamada ise, uyarı verilen illere ilişkin alınan tedbirler paylaşıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Uyarı verilen illerimizin Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Turuncu kod ile uyarılan illerimizde yaşayan tüm vatandaşlarımız, AFAD Başkanlığımız tarafından SMS ile bilgilendirilmiştir. Sarı ve turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki ekiplerimiz teyakkuz halindedir. An itibarıyla uyarı verilen illerimizde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."