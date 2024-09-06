Meteoroloji Doğu Karadeniz'i uyardı: 5 ile sarı kod verildi Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki beş gün için hava tahmin raporunu açıkladı. Yaz sıcaklıkları yerini serin ve yağışlı günlere bırakıyor. Doğu Karadeniz'de 5 il sarı kodla uyarıldı.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporu yayımlandı.

Son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzeydoğu ve güney bölgelerinde yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'E KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR

Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu bölgeleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kısımları, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı bölgeleri ile Kahramanmaraş'ın batısı ve Kastamonu'nun kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Diğer bölgelerde ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Yağışların özellikle Ordu, Giresun, Rize ve Artvin kıyılarında, Antalya'nın iç bölgelerinde, Isparta'nın doğusu ve Konya'nın batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar ise çoğunlukla kuzeyli, güneydoğu ve doğu bölgelerinde ise güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

5 İLE SARI KOD

Meteorolojinin paylaştığı verilere göre 5 ilse sarı kodlu yarı yapıldı.

Uyarı yapılan iller arasında Ordu, Giresun, Trabzon, Rize Artvin yer aldı.