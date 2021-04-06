Meteoroloji, Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji, Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısı yaptı

Ege ve Marmara bölgeleri ile Göller Yöresi'nde beklenen fırtınaya karşı uyarı yapıldı.

Son kar yağışının ardından meteoroloji uzmanları, aşırı değişken hava olaylarına hazırlıklı olunması gerektiğini belirtmişti.

hafta boyunca yurt genelinde yer yer kuvvetli sağanak, yer yer kar yağışları beklenirken, Marmara, Ege ve Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.

MARMARA, VE EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, güney yönlerden İç Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli (50-70 kilometre/saat), Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EGE DENİZİNDE FIRTINA

Ege Denizi'nde de fırtına bekleniyor. Orta ve Güney Ege'de (Bozcaada-Fethiye arası) yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

KARADENİZ'DE 3 GÜN BOYUNCA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

Karadeniz'de Perşembe gününden itibaran 3 gün boyunca yoğun sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

OLASI KAZALARA KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI

Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.