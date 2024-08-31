Meteoroloji hafta sonuna dikkat çekti: 13 ile sarı uyarı verildi Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 13 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Hafta sonu İstanbul'da kısa süreli ama şiddetli sağanak yağışların olacağı belirtilirken, MGM sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.

Değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu bölümleri, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Kütahya çevresi ve Van'ın doğu ilçelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Özellikle Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, İskenderun Körfezi, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ'E UYARI

MGM'nin sosyal medya hesabından Batı Karadeniz'e yapılan uyarı açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Batı Karadeniz'in İç Kesimlerinde Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!



Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (31.08.2024 Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu, Sinop'un iç kesimleri ile Çankırı'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, İskenderun Körfezi, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

13 İLE SARI KODLU UYARI

MGM tarafından 13 ile ise sarı kodlu uyarı verildi.

O iller, Adana, Bolu, Hatay, Kars, K.Maraş, Ardahan, Osmaniye, Artvin, Çankırı, Mersin, Kastamonu, Sinop, Karabük olarak gösterildi.