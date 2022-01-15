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    Meteoroloji il il uyardı, bazı illerde 17 Ocak'a kadar zirai don olacak

    Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da, 15- 17 Ocak tarihleri arasında zirai don olayı beklediğini bildirdi. Üreticilerden dikkatli olmaları istendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 04:16
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    Meteoroloji il il uyardı, bazı illerde 17 Ocak'a kadar zirai don olacak

    15 Ocak gecesi başlayacak ve 17 Ocak sabahına kadar devam etmesi beklenen zirai don olayının kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde ise kuvvetli olarak hissedileceği belirtildi.

    VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALI

    Başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililer, zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.

    Meteoroloji il il uyardı, bazı illerde 17 Ocak a kadar zirai don olacak #1


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