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    Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

    Meteoroloji, bugün öğle saatlerinde beklenen yağışlar nedeniyle 12 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
    • 09.08.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 10:46
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    Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

    Yurt genelinde "eyyam-ı bahur" sıcakları etkisini göstermeye devam ediyor.

    Ağustos sıcaklarından olumsuz yönde etkilenen vatandaşların yanı sıra sıcakları fırsat bilip tatile gidenler de oldu.

    Tatilciler kıyı kesimlerine akın ederken Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

    İl il açıkladı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir’in kuzey ve doğu çevreleri; Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri; Eskişehir, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

    Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor #1

    Ani sel ve su baskınları uyarısı yapıldı

    Öte yandan dolu yağışının da gerçeklebileceğine dikkat çeken Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.

    Açıklamada, "Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

    Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor #2


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