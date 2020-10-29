Meteoroloji İstanbul'u sağanak yağış için uyardı

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre özellikle İstanbul ve yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Havaların soğumasıyla yağış uyarıları da yapılmaya başlandı. Meteoroji Genel Müdürlüğü Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerini ve özellikle İstanbul'da sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI İLLER

Kuvvetli yağışın öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara’nın doğusu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile zamanla Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Düzce, Zonguldak, Bartın'da etkili olması öngörülüyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.