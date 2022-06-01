Meteoroloji mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar uyarısı yaptı

Meteoroloji mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar uyarısı yaptı

Yaz aylarına girmemizle birlikte meteorolojiden hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı uyarısı geldi.

Yaz ayları etkisini göstermeye başladı. Yurt genelinde yer yer yağışlı havalar gözükecek olsa da hafta başına kadar sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak.

Yurt genelinde sıcaklıklar etkili

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek.

Tahminlere göre hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.

Vatandaşlar sıcak çarpmasına karşı uyarıldı

AA'nın haberine göre, açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.