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    Meteoroloji mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar uyarısı yaptı

    Yaz aylarına girmemizle birlikte meteorolojiden hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı uyarısı geldi.
    • 01.06.2022 - 06:40
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    Meteoroloji mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar uyarısı yaptı

    Yaz ayları etkisini göstermeye başladı. Yurt genelinde yer yer yağışlı havalar gözükecek olsa da hafta başına kadar sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak.

    Yurt genelinde sıcaklıklar etkili

    Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek.

    Tahminlere göre hava sıcaklıkları Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.

    Meteoroloji mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar uyarısı yaptı #1

    Vatandaşlar sıcak çarpmasına karşı uyarıldı

    AA'nın haberine göre, açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

    Meteoroloji mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar uyarısı yaptı #2

    Meteoroloji mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar uyarısı yaptı #3

    Meteoroloji mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar uyarısı yaptı #4

    Meteoroloji mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar uyarısı yaptı #5


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