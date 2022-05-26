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    Meteoroloji sarı kodla uyardı: Trakya'da sağanak bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya bölgesinde sağanak yağış beklenirken, sarı kodla uyarı verildi.
    • 26.05.2022 - 22:04
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    Meteoroloji sarı kodla uyardı: Trakya'da sağanak bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya’da sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

    Bugün itibariyle Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerini etkisi altına alması beklenen yağışlar ile ilgili olarak sarı kodla uyarıda bulunuldu.

    Sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı

    Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

    Yapılan açıklamada, “Bu akşam (26 Mayıs 2022) saatlerinden itibaren Trakya’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

    Meteoroloji sarı kodla uyardı: Trakya da sağanak bekleniyor #1


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