Meteoroloji tahminleri güncelledi! Kavurucu sıcaklar geliyor

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Yurt genelinde bir süredir hakim olan yağışsız ve sıcak hava, yeni haftada da devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yarından itibaren batıda bir sıcak hava dalgası beklenirken, doğu bölgelerde ise yağış etkisini gösterecek..
Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pazartesi günü kuvvetli yağış bekleniyor. Yurdun doğusundaki yağışlar, cumaya kadar sürecek.
Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak
Hava sıcaklığı salı itibarıyla artmaya başlayacak. Bazı illerde sıcaklık, 40 dereceyi geçecek.
3 büyükşehirde hava durumu
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor.
Hava sıcaklığının İstanbul ve Ankara'da 35, İzmir'de 40 dereceye yaklaşması öngörülüyor.
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