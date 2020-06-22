Meteoroloji uyardı: Yağışlar kapıda

Yeni haftaya başlarken yurdun batı ve kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Geçen hafta yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağış etkili olmuştu. Birçok bölgede sel ve su baskınları meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta için de yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre; Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun, ve Gümüşhane çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BUGÜN ÜLKE GENELİ PARÇALI BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, bugün ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

HAFTANIN TAHMİNLERİ

(22 Haziran Pazartesi)

(23 Haziran Salı)

(24 Haziran Çarşamba)

(25 Haziran Perşembe)

(26 Haziran Cuma)