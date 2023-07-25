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İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber YouTube Gündem Özel yayınına konuk olan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, 26 Temmuz'un yılın en sıcak günü olacağına vurgu yaparken, vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri sıraladı:

Yarın Türkiye'yi en sıcak gün bekliyor. Sıcaklık olarak da bir rekor beklentisi var. Özellikle Ege ve Marmara'da. Bu sıcaklıklar bin 500 metre yukarıdan hareket ediyor.



Sıcaklığın İstanbul'da 42 derece olma ihtimali var. Karasal ilçeler sıcaklıktan daha çok etkilenecek. Dolayısıyla yarın işi olmayan ve mecbur olmayanlar, hatta gençler de dahil, saat 11:00 ile 16:00 arası dışarı çıkmasınlar. Etkinlik falan varsa o gün erteleyelim, bu bir günlük bir fenomen. Ondan sonra, perşembe günü havalar hızla serinleyecek, 17 derece düşecek.