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    Meteoroloji ve AFAD'dan 6 ile kırmızı kodlu yağış uyarısı

    Batı Karadeniz'de devam eden yağışların, bu gece saatlerinden itibaren daha da şiddetli olacağı bildirildi.
    • 26.06.2022 - 18:50
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 20:38
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    Meteoroloji ve AFAD'dan 6 ile kırmızı kodlu yağış uyarısı

    Türkiye genelinde cuma gününe kadar yağış etkili olacak.

    Özellikle Batı Karadeniz'de yağış şiddetini artıracak.

    AFAD ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı

    AFAD, Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışların, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağını açıkladı.

    6 kente kırmızı kodlu uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak'ı yarın beklenen kuvvetli yağışa karşı kırmızı kodla uyardı.

    Tüm ekipler hazırda bekliyor

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; ilgili afet grupları AFAD Yönetim Merkezi’nde grup temsilcilerinin katılımıyla toplandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı meteorolojik uyarı verilen illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

    Emniyet'ten 1 helikopter Sinop iline, Sahil Güvenlik'ten 1 helikopter Bartın ve Amasra'ya görevlendirildi. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçti. Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller de teyakkuza geçirildi.

    Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat ve Sakarya illerinden Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Sinop illerine, toplamda 104 personel, 14 araç ve 10 bot görevlendirildi.

    Meteoroloji ve AFAD dan 6 ile kırmızı kodlu yağış uyarısı #1

    5 günlük hava tahmini

    Meteoroloji ve AFAD dan 6 ile kırmızı kodlu yağış uyarısı #2

    Meteoroloji ve AFAD dan 6 ile kırmızı kodlu yağış uyarısı #3

    Meteoroloji ve AFAD dan 6 ile kırmızı kodlu yağış uyarısı #4

    Meteoroloji ve AFAD dan 6 ile kırmızı kodlu yağış uyarısı #5

    Meteoroloji ve AFAD dan 6 ile kırmızı kodlu yağış uyarısı #6


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