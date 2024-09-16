Meteoroloji yeni haftada İstanbul dahil birçok ile uyarı verdi Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımlayarak İstanbul ve birçok il için şiddetli yağış, ani sel, su baskını ve heyelan uyarısında bulundu. Ayrıca kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu riski de mevcut..

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul ve diğer iller için kritik bir hava durumu uyarısı yayımladı.

İSTANBUL VE BİRÇOK İLE UYARI

İstanbul'da devam eden yoğun yağışlarla birlikte, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar risklerine karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde, Pazartesi Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan çevreleri ile sabah ilk saatlerde Sinop'ta kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MGM tarafından ayrıca Çankırı, Kastamonu ve Sinop için sarı uyarıda bulunuldu.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.