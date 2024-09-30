Meteorolojiden 16 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak etkili olacak MGM, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağışlar etkili olacak ve hava sıcaklıkları önemli ölçüde düşecek. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 16 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu etkili olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile birlikte Osmaniye, Erzurum, Hakkari, Kahramanmaraş, Hatay, Rize ve Artvin gibi bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Özellikle Marmara ve Kuzey Ege'nin iç bölgeleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de sağanakların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

16 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerde 16 ile de sarı kodlu uyarı verildi. Uyarılar verilen iller arasında Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce yer aldı.

İSTANBUL'DA BEKLENEN HAVA DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için önemli bir uyarıda bulundu.

Bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen yağışların Salı günü akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtiliyor.

AKOM'un açıklamasında, “İstanbul’da sıcaklıkların 27-29 derece arasında seyreden yaz değerlerinden, kuzeyli rüzgarların (Karayel) etkisiyle 8-10 derece birden azalacağı” ifade edildi.

Ayrıca, sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri olacağına dikkat çekildi.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Tahminlere göre, batı kesimlerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacak.

Diğer bölgelerde ise büyük bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve batılı yönlerden hafif esmekle birlikte, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNLEM UYARISI

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli yağışların yaşanabileceği uyarısı yapılırken, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgarlar (50-70 km/saat) nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.