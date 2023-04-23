Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 ile sarı kod vererek, gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşlar hava muhalefetine karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıldı.

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 16 ile uyarı geldi.



İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Karadeniz'in orta kesimleri ve yurdun batı bölgesinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

16 ile sarı kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün 12.00-23.00 saatlerinde kuzey kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Yozgat, Sivas), Orta Karadeniz (Ordu ve Tokat illeri, Samsun ve Amasya'nın doğusu) ile Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor

Yurdun batı bölgelerinde bugün 12.00-20.00 saatlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle ve akşamın ilk saatlerinde İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur) ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara Valiliği'nden uyarı

Ankara Valiliği, kentte beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; 23 Nisan 2023 Pazar günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle ve akşam ilk saatlerde ilimizin güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

Yurtta 5 günlük hava durumu şu şekilde: