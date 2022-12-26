Meteoroloji'den 18 ile sarı ve turuncu uyarı

Meteoroloji'den 18 ile sarı ve turuncu uyarı

Meteoroloji, 18 kenti fırtına, sağanak ve kar yağışına karşı "sarı" ve "turuncu" kodla uyardı.

Yurtta yeni haftaya karlı ve yağışlı havayla giriliyor.

Yeni haftada kış iyiden iyiye etkisini hissettirmeye başlayacak. Birçok ilde sağanak, fırtına ve kar görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yılın son haftasının ilk günü için 18 kenti "sarı" ve "turuncu" kodla uyardı.

18 kente önemli uyarı

Meteoroloji'nin haritasına göre Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin ve Osmaniye'de şiddeli rüzgar bekleniyor.

Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da ise kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor. Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa, turuncu kod (hava durumu tehlikeli) ile uyarıldı.

Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta da yoğun kar yağışı beklentisi var.

Ani sel ve çatı uçmalarına karşı uyarı yapıldı

Yetkililer kuvvetli rüzgar ve yağışın meydana getirebileceği ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, abi sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Turuncu uyarı

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı uyarı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.