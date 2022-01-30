Meteoroloji'den 33 il için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkisini göstereceği illeri açıklarken, 33 il için de çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün pazar günü için yaptığı son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Muş çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR GELİYOR, KAR DEVAM

Yağışların, Güney Ege, kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları ile Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların İç Anadolu Bölgesi'nde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden, ilk saatlerde Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

33 İL İÇİN ÇIĞ UYARISI

Ağrı, Artvin, Bitlis, Çorum, Erzincan, Giresun, Kars, Malatya, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Ardahan, Düzce, Amasya, Bingöl, Bolu, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Bayburt, Bartın, Karabük için sarı kodlu çığ uyarısı yapıldı.

'SARI KODLU UYARI'NIN ANLAMI

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nu kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.