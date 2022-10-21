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    Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısı

    Muş, Bitlis, Van ve Hakkari genelinde etkili olacak yağışların yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olacağı açıklandı.
    • 21.10.2022 - 08:27
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    Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısı

    Ekim ayının bitmesine doğru, kış karlı yüzünü göstermeye başlıyor.

    AA'nın haberine göre; Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verdi:

    Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor

    "Sabah saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Van’ın güney ile kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinden gece saatlerine kadar ise Hakkari’de aralıklarla kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), yükseklerde ise kısa süreli fırtınamsı rüzgar (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 12, Bitlis’te 11, Hakkari’de 15 ve Muş’ta ise 16 derece olması beklenmektedir."

    Meteorolojiden 4 il için kar yağışı uyarısı #1


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