Meteorolojiden bölge bölge uyarı: Türkiye'nin kuzeyi hariç sıcaklıklar yükselecek Meteorolojiden yapılan uyarılara göre, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına beklenirken, yurdun diğer bölgelerinde, mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde sıcaklıklar öngörülüyor.

AA & Ensonhaber

Yurtta görülen sıcak havalar sürerken, meteorolojiden yeni uyarılar gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Kuzey Ege'ye fırtına uyarısı

Fırtınanın bugün 09.00-23.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinin kuzeyinde rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklıklar 10 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların, bu hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak zamanı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.